ABD, AB ve Rusya kağıttan kaplan çıktı! "Dünya buysa Türkiye tek süper güç!"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 44. günündeyiz. Bu süreçte ABD, NATO, AB'nin Rusya'ya askeri karşılık verecek gücünün olmadığı çok net ortaya çıktı.

Ancak bu durumda Rusya'nın da Ukrayna gibi savunmasız bir ülkede çuvalladığı gözler önünde...

Dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıda Rusya'nın önemli sayıda asker kaybettiğini söyledi bunun büyük trajedi yaşattığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği 60 seçkin paraşütçü de isyan çıkarıp savaşmayı reddetti. Üslerine geri dönen askerler Rusya'da 'korkak' ilan edilirken şimdi hapis cezası ile karşı karşıyalar.

İşte ABD, NATO ve AB bu Rusya karşısında aciz, varın gerisini siz düşünün... Çin'in ise adı bile anılmıyor.

Peki bu gelişmelerin anlamı ne?

El-Aziz İmtiyaz Sahibi Zeki Geçkil, "Dünya buysa Türkiye tek süper güç!" vurgusuyla mevcut durumu şöyle değerlendiriyor:

"Dünya buysa Türkiye tek süper güç! Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ABD'nin çaresiz, NATO'nun da kartondan kaplan olduğu çıplak gözlerle görüldü. Rusya ise Ukrayna gibi savunmasız bir ülkede bile çuvalladı. TSK savaş kabiliyeti en yüksek, rakipsiz dünyadaki tek ordu. Millî Görüş ile Yeniden Büyük Türkiye artık bir gerçek."

Geçkil, Türkiye'nin tek süper güç olduğu gerçeğini bir başka değerlendirmesinde de şöyle dile getirmişti:

"ABD ile Rusya'yı karşı karşıya getiren, 3. dünya savaşı tehlikesini oluşturan Ukrayna savaşı devam ederken adil bir barış için etkin müdahalede bulunabilen tek ülke Türkiye. Bu tek süper güç demektir. Dünya bu gerçekliği görüyor, Türkiye göremiyor. İllüzyoncu Zümre medya ve akademiyası yüzünden!

Sanıldığı gibi yalnızca askeri ve ekonomik güçle süper güç olunmuyor. Ancak üstün siyasi akılla süper güç olunabilir. Türkiye'yi Millî Görüş'e ait üstün bir siyasi akıl yönetiyor. Bu sayede sınırlı askeri ve ekonomik imkânlarıyla tek süper güç konumuna gelmiş bulunuyor."

Kaynak: El-Aziz