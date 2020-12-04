ABD 4 Çinli şirketi kara listeye aldı

ANKARA (AA) - ABD, Çin'e ait bir çip ve petrol şirketinin de aralarında bulunduğu 4 Çinli firmayı Çin ordusuyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle kara listeye aldı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Çin Yarı iletken Üretimi Uluslararası Şirketi (SMIC), Çin Ulusal Açıkdeniz Petrol Şirketi (CNOOC), Çin Uluslararası Mühendislik Danışmanlık Şirketi ve Çin İnşaat Teknolojisi Şirketi kara listeye alındı.

Söz konusu adım Çinli şirketlerin, Pekin yönetiminin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun modernize edilmesi yönündeki çabalarının bir parçası olduğu gerekçesiyle atıldı.

ABD’nin kara listeye alma adımı, söz konusu şirketlere yaptırım uygulanması için yasal zeminin hazırlanması anlamına geliyor.

ABD'de kara listedeki şirket sayısı 35'e yükseldi.

- Çin hükümeti, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik kararına tepki gösterdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Çinli şirketlere yönelik attığı adımların "somut bir siyasi baskı eylemi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hua, Çin’in kendi hak ve çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağını kaydetti.