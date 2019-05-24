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ABD 4 bin 500 askerle Dedeağaç'a yanaştı!

ABD'nin askeri ekipman yüklü gemisi Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'ndan ülkeye giriş yaptı. ABD'nin bu hamlesi, bir süredir dillendirilen "ABD, Türkiye'nin sınır komşuları Yunanistan ve Bulgaristan'a askeri yığınak yapıyor" yorumlarının akıllara gelmesine neden oldu.

24 Mayıs 2019 Cuma 20:17
ABD 4 bin 500 askerle Dedeağaç'a yanaştı!

Amerika'nın askeri ekipman yüklü gemisi Yunanistan'daki Dedeağaç Limanına yanaştı. ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi gemi ve askeri malzemelerin Balkan ülkelerindeki tatbikatlara katılmak amacıyla limana yanaştığını açıkladı.

Amerika'nın Stryker Tugayı, Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'na giriş yaptı.

ABD Ordusu, Green Ridge isimli kargo gemisinin dün limana ulaşması ile Stryker Tugayı'nın 800 aracını ve diğer materyallerini limana taşıdı.

Büyükelçileri duyurdu

ABD Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt geminin, Balkan ülkelerindeki Sabre Guardian ve Decisive Strike tatbikatlarına katılmak üzere giriş yaptığını belirtti.

Ancak bu durum dış analistler tarafından, Batı Trakya'da yer alan Dedeağaç limanının yükselişte olan stratejik değeri göz önüne alındığında "farklı bir amaç doğrultusunda hareket edildiği" şeklinde yorumlandı.

ABD Ordusunun bu kadar sayıda silah ve ekipmanı Türkiye'nin sınır komşuları olan Yunanistan ve Bulgaristan'a taşıması, Akdeniz'de yaşanan gerginlik konusunda Türkiye'ye karşı alınan bir önlem olarak algılandı.

ABD Yunanistan Büyükelçiliği, resmi Facebook sayfasında paylaştığı fotoğraflarla geminin ve askeri malzemelerin gelişini ilan etti.

ABD elçiliğinin yaptığı açıklamada, Sabre Guardian ve Decisive Strike tatbikatlarına katılmak üzere ABD Ordusu'nun Yunanistan'daki Dedeağaç Limanına ulaştığı ve Kuzey Makedonya'ya doğru yola çıktığı bildirildi.

Sabre Guardian 2019, Romanya Kara Kuvvetleri ve ABD Ordusu Avrupa Gücü tarafından 3-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenen bir tatbikat.

Tugaylarda 4 bin 500 asker var

Decisive Strike 2019 ise Kuzey Makedonya'daki Krivolak Askeri Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek ulusal bir tatbikat olarak öne çıkıyor.

Amerikan Ordusu'nda toplamda 9 adet Stryker Tugayı bulunuyor. Her Tugayda ise 4 bin 500 asker yer alıyor.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 20:17
  1. Ordu
  2. ABD
  3. Yunanistan

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