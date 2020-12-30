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Dünya ABD 3 ülkeye adeta bayram ettirdi! Hassas güdümlü bombalar…
Dünya

ABD 3 ülkeye adeta bayram ettirdi! Hassas güdümlü bombalar…

Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a silah satışının yanı sıra Kuveyt ve Mısır için yapılan diğer anlaşmaları onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:36:00 -
ABD 3 ülkeye adeta bayram ettirdi! Hassas güdümlü bombalar…

Salı günü ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a 290 milyon dolar değerinde hassas güdümlü bombaların satışının yanı sıra Kuveyt ve Mısır için yapılan diğer anlaşmaları onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın açıklamasına göre, Suudi Arabistan'a 3.000 GBU-39 küçük bomba ve ilgili teçhizatı satma onayını verdi.

Kuveyt'e gelince, yönetim 4 milyar dolar değerinde sekiz AH-64E Apache helikopteri ve 200 milyon değerindeki Patriot anti-füze sistemini modernize etmek için yedek parça satmayı kabul etti.

Mısır'ın başkanlık uçağını 104 milyon dolarlık füze tehditlerinden korumak için bir hava savunma sistemi satın alma talebi ve gelişmiş keskin nişancı platformları da onaylandı.

Mısır’a eleştiri

Daha önce Trump, Mısır'ı Su-35 jetleri ve güdümlü füzeler gibi çok sayıda Rus yapımı ekipman da dahil olmak üzere ABD yapımı olmayan silahları satın aldığı için eleştirmişti.

Aynı zamanda, Trump yönetimi, Krallığın Yemen ihtilafındaki rolü konusundaki uluslararası itirazlara rağmen Suudi Arabistan'a silah sağlamaya devam etti.

Suudi Arabistan, askeri harcamaları yıldan yıla arttığı için, ABD yapımı silah ve teçhizatın en büyük alıcılarından biri olmaya devam ediyor.

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