ABD 2035’e kadar yasaklamak İstiyor! İlginç yeni karar: Elektrikli araçlar petrol ürünleri derinden etkiliyor!

ABD’nin en az nüfusa sahip olan eyaleti Wyoming, göz alabildiğince uzanan dağları, yerel kültürü, kovboyları ve yerel halkın bazılarının boğaya binmesiyle ünlü olmuş hatta hakkında bolca mizah yapılan bir yer. Ancak eyalet, geçtiğimiz günlerde meclise sundukları bir öneriyle tüm dünyada bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ABD’nin muhafazakâr ve radikal sağ partisi olan “Cumhuriyetçiler” tarafından yönetilen Wyoming, geçtiğimiz günlerde eyalet meclisine sunduğu öneride eyalette elektrikli otomobil kullanımını 2035 yılına kadar yasaklamak istiyor. Bu isteğin altındaysa pek çok neden yatıyor.

Elektrikli araçlar hem eyalete hem de vatandaşlara uygun değil

Wyoming meclisine SJ0004 koduyla sunulan öneride eyalette elektrikli araç satışı ve kullanımının 2035 yılına kadar yasaklanması önerildi. Yasağın 2035’e kadar olmasının nedeniyse ABD’nin tüm eyaletlerin 2035 yılında elektrikli araçlara tamamen geçiş yapılmasına karar verilmesi. 4 senatör ve 2 temsilciyle sunulan öneride Wyoming’in neden elektrikli araçlara uygun olmadığıyla ilgili birkaç madde ve açıklama da mevcut.

Öncelikle ABD’nin en az nüfusa sahip eyaletinin en büyük gelir kaynaklarının petrol, petrol ürünleri (başlıca benzin ve dizel) ve tarım olduğunu belirtmemiz lazım. Bu neden Wyoming’de benzin fiyatları ABD ortalamasının bile altında ve vatandaşların neredeyse tamamında büyük motor hacmine sahip kamyonetler ve benzeri araçlar mevcut. Hazırlanan rapora ve daha önce yapılan anketlere göre vatandaşların pek çoğu elektrikli araçları büyük boy oyuncaklar olarak görüyor ve bu araçları ne çalıştıkları yerlerde ne de arazilerde kullanamayacaklarını belirtiyorlar. webtekno'nun aktardığı haberde: Wyoming halkının kovboy kültürüne göre yetiştiğini ve hemen hemen herkesin dağlık arazilerde bolca zaman geçirdiğini belirtelim. Ayrıca 2000-2500 cm3 motor hacminin altındaki araçların bile eyalette pek tercih edilmediğini hatırlatalım.

İkinci en büyük nedense Wyoming’in yüz ölçümü ve dağılımı. Çoğunluğu tarım arazisi ve kamuya ait alan olan eyalette yerleşim yerleriyse genellikle küçük kasabalar ve çiftliklerden oluşuyor. Bu nedenle de eyalete elektrikli otomobil şarj istasyonları kurmak fazlasıyla zahmetli. Bu nedenle de Ocak 2023 itibariyle şu anda Wyoming’de 1 adet bile şarj istasyonu bulunmuyor.

Wyoming meclisi şu anda bu öneri hakkında neler düşündüklerini açıklamadı ancak bu önerinin kabul edilmesi önce diğer eyaletlerden sonra da dünya çapında pek çok yerde elektrikli araçların 2035 yılına kadar yasaklanmasına neden olabilir.