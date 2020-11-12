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Ekonomi ABD 2021 mali yılına 284 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı
Ekonomi

ABD 2021 mali yılına 284 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı

Ülkede federal hükümetin bütçe açığı, 2021 mali yılının ilk ayı olan ekimde 284 milyar dolar oldu - Yeni mali yılın ilk ayına ait bütçe açığına ilişkin piyasa beklentisi, 274,5 dolar olması yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 23:06:42 -
ABD 2021 mali yılına 284 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı

WASHINGTON (AA) - ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2021 mali yılının ilk ayı olan ekimde 284 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2020'da başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona erecek 2021 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı 284 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 134,4 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece, bütçe açığı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 111 artış gösterdi.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin ekimde 274,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 azalarak 238 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 37 artışla 522 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin bütçe açığı, 2020 mali yılında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle toplam 3,1 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı.

Hükümetin bütçe açığının 2020 mali yılında rekor seviyeye ulaşmasında, Kovid-19 salgınının yarattığı kriz etkili olmuştu. Söz konusu dönemde kamu harcamaları salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen destek paketleriyle artarken, gelirler ekonomik faaliyetin aksamasıyla düşüş göstermişti.


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