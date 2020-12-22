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Dünya ABD 103 şirketi kara listeye aldı
Dünya

ABD 103 şirketi kara listeye aldı

ABD Ticaret Bakanlığı, askeri bağlantıları olduğu gerekçesiyle 58'i Çinli ve 45'i Rus olmak üzere toplam 103 şirketi kara listeye aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 03:23:00 -
ABD 103 şirketi kara listeye aldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Son Kullanıcı Listesi" olarak adlandırılan listede 58'i Çinli ve 45'i Rus olmak üzere toplam 103 şirketin yer aldığı aktarıldı. Listede yer alan şirketlerin askeri bağlantılarının belirlendiği aktarılan açıklamada, ihracatçıların belirli ürünleri bu şirketlere ihraç edebilmek için lisans almasının gerekeceği bildirildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu listenin ihracatçıların müşterilerinin askeri bağlantılarını görmesinde yardımcı olacağını ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Aralık'ta da "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle aralarında mikroçip üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) ile drone üreticisi DJI'nin de aralarında bulunduğu 60'tan fazla Çinli şirketi kara listeye aldığını duyurmuştu.

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