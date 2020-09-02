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Aktüel ABB'den Nallıhan'daki yangına müdahale eden ekiplere sıcak yemek
Aktüel

ABB'den Nallıhan'daki yangına müdahale eden ekiplere sıcak yemek

Yeniakit Publisher
2020-09-02 02:58:39 -
ABB'den Nallıhan'daki yangına müdahale eden ekiplere sıcak yemek

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Nallıhan ilçesindeki orman yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar için yemek dağıtımına başladı.

ABB, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Nallıhan İlçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde çıkan orman yangınını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar için yemek çadırı kurdu.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle boşaltılan ve elektriklerin olmadığı Beyalan Mahallesi'nde, ABB'nin iştiraki olan BELPA AŞ tarafından ücretsiz yemek dağıtım hizmeti, günün her saatinde ekiplere ve gönüllü vatandaşlara verilecek.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğünce yangının bir an önce kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda tanker, arazöz, dozer ve personel sevkiyatı sürüyor.



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