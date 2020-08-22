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Aktüel ABB'den kargo deposundaki yangına ilişkin açıklama:
Aktüel

ABB'den kargo deposundaki yangına ilişkin açıklama:

"Kargo eşyası bulunan 15 tır ve 10 dağıtım aracı ile kapalı depo alanı hasar görmüştür"

Yeniakit Publisher
2020-08-22 23:34:22 -
ABB'den kargo deposundaki yangına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Başkentte, bir kargo şirketinin deposunda çıkan ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında kargo eşyası bulunan 15 tır ve 10 dağıtım aracı ile kapalı depo alanının hasar gördüğü bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangına itfaiye ekiplerince 9 dakikada müdahale edilmeye başlandı.

Ankara itfaiyesinin 15 itfaiye aracı ve 45 personelle katıldığı söndürme çalışmalarına, ASKİ, ANFA ve Fen İşleri'nden tanker desteği sağlandı.

Açıklamada, "Olay yerinde kargo eşyası bulunan 15 tır ve 10 dağıtım aracı ile kapalı depo alanı hasar görmüştür." bilgisine yer verildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangından etkilenen vatandaş ya da personel bulunmadığı kaydedildi.

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