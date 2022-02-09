ABB’de Sinan Burhan’ın sesini kestiler….

Sinan Burhan’ın Ankara Belediyesince çalışan işçilerin haklarının verilmediği, işçilerin mağdur edildiğini iddia ettiği konuşması sansüre uğradı.

Ankara Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan dünki yayınlanamayan konuşmasında şunları söylemişti. “CHP Ankara Belediyesinde iktidardır. Mazeret üretme hakkınız yok. Sürekli hükümeti eleştiriyorsunuz. Hükümetin maaş zammını yetersiz buluyorsunuz. Peki siz bu belediyede ne yapıyorsunuz. 30 bin işçinin hakkı olan zamları vermediniz. Belediye işçileri kirasını ödeyemiyor. Çocuğunun okul taksidini ödeyemiyor. Hem bir yandan doğalgaza zam geldi, elektriğe zam geldi diyorsunuz. Hem de işçiye zam yapmıyorsunuz. Bu çifte standardı bırakın“ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bizim belediyeler işçilere en yüksek zammı verecek iddiasını da gündeme taşıyan Burhan “ Kemal Bey sürekli açıklama yapıyor. CHP’li belediyeler en yüksek zammı verecek diye. Bırakın en yüksek zammı siz işçinin alacağı olan hakkı olan parayı bile vermiyorsunuz. Yine Kemal Bey çiftçiye bedava elektrik vereceğiz dedi. Hadi verin. Sürekli hükümeti eleştirmekle olmaz. Hadi sizde gösterin maharetinizi” diye konuştu.

Burhan belediye yönetimi rahatsız olsa da bizler 30 bin işçinin hakkını savunmaya devam edeceğiz dedi. Öte yandan bu sansüre ilişkin açıklama yapan belediye yönetimi olayın tamamen teknik bir arıza olduğunu belirtti.