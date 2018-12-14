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Abbas saldırıları kınadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria’da gerçekleşen saldırıları kınayarak, artan gerilimden İsrail’i sorumlu tuttu.

14 Aralık 2018 Cuma 11:27
Abbas saldırıları kınadı

Münübe Yılmaz

Batı Şeria’da gerçekleşen saldırıları kınayan Filistin Devlet başkanı Mahmud Abbas, bölgede artan gerilimden İsrail’i sorumlu tuttu. Batı Şeria’nın merkezinde bu hafta yaşanan saldırıların direkt İsrail'i hedef almadığını belirten Abbas, Perşembe günü Offa bölgesi yakınlarında gerçekleşen, iki İsrail askerinin ölümü ve sivillerin yaralanması ile sonuçlanan saldırılara Israil’in sebebiyet verdiğini dile getirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nin, Ramallah şehrinin girişini kapattığını duyurmasından sonra gelen açıklamada “Filistin şehirlerine sık sık düzenlenen saldırılar, devlet başkanına yapılan hakaretler ve bölgede uzun süredir gerçekleşmeyen barış, bugün şahit olduğumuz, fakat asla tasvip etmediğimiz saldırılara meydan vermiştir” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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