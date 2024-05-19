ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi kaza yaptı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Burdur’un Çavdır ilçesi Antalya Denizli Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın abisi Aladdin Yavaş (74) idaresindeki 48 JT 947 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce petrol istasyonunun ışıklı tabelasına ardından da ağaçlara ve bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle arabaya bağlı römork üzerinde bulunan tekne devrilirken, kazada sürücü Aladdin Yavaş hafif şekilde yaralandı.

TABURCU EDİLDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aladdin Yavaş Tedbir amaçlı Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil, römork ve tekne çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastanede tedavisi tamamlanan Aladdin Yavaş’ın taburcu olduğu öğrenildi.

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