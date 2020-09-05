  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, sağanak altında piknik yaptı
Aktüel

Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, sağanak altında piknik yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 18:33:52 -
Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, sağanak altında piknik yaptı

BOLU (AA) - Bolu'da hafta sonu doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, sağanak altında piknik ve yürüyüş yaptı.

Kente yaklaşık 35 kilometre uzakta bulunan, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı olan Abant'ın girişinde, jandarma ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapıldı.

Günübirlik ya da konaklamak için tabiat parkına gelenler, tatillerinin keyfini, aralıklarla etkili olan sağanak altında piknik, yürüyüş yaparak, faytona binerek ve fotoğraf çektirerek çıkardı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinden ailesiyle tabiat parkına gelen Ahmet Ali, AA muhabirine, "Abant'a uzun zamandır gelmiyordum. Bolu'nun en güzel yeri diyebilirim." şeklinde konuştu.

Ali, havaların sıcak gittiğini belirterek, "Bundan 2 gün önceye kadar hava sıcaktı ve 41 dereceyi gördük. Bugün de 18-20 dereceye kadar düştü. Bolu, bir karasal iklim oluyor, bir Karadeniz iklimine dönüyor. Değişik bir havası var." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan’a ters köşe! Rus Büyükelçiliği’nden beklenmedik Türkiye cevabı
Dünya

Yunanistan’a ters köşe! Rus Büyükelçiliği’nden beklenmedik Türkiye cevabı

Türkiye’nin NAVTEX ilan etmesi sonrası kuduran Yunan yorumculara bir darbede Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nden geldi.
Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı
Dünya

Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı

Libya'da darbeci Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı.

Kritik açıklama: İran limitleri aştı
Dünya

Kritik açıklama: İran limitleri aştı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesi ve zenginleştirilmiş uranyum stoku hususunda nükleer anlaşmada bi..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı