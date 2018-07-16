Abajur temizliği nasıl yapılır?

KUMAŞ ABAJURLARI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Abajuru sabunlu suya batırın ve lekeleri hafifçe köpüklemek için bir bez veya yumuşak bir fırça ile ovun. Abajuru suyun içinde döndürerek aşağı yukarı daldırın. Su çok kirlendiğinde boşaltın ve kabınızı temiz, sabunlu su ile tekrar doldurun. Su nispeten berrak kalana kadar temizleme işlemine devam edin. Abajur kumaşları, ıslandığında esniyor gibi görünebilir. Çoğu kumaş türü kuruduğunda orijinal haline geri dönecektir.

Abajuru kurutun, hava akımının bulunduğu bir yere koyun veya asın. Kumaşı çerçeveden çıkardıysanız, kumaş tamamen kurumadan önce kumaşı çerçevesine geri koyun. Daha sonra abajurunuzun parçalarını tekrar takın ve abajuru ısıtmak için lambayı açın. Bu kurutma/reformasyon işlemini hızlandıracaktır.

PLASTİK ABAJURLARI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Malzemesi kumaş ya da kâğıt kadar narin olmadığından plastik abajurları temizlemek bir bakıma daha kolaydır. Kuru bir mikrofiber bez veya bir elektrikli süpürge kullanarak abajurun üstündeki tozları alın. Birkaç damla hafif bulaşık deterjanını ılık su ile karıştırın. Deterjanlı suyla temiz mikrofiber bezi nemlendirin. Abajuru hafifçe ovarak temizleyin. Bu işlem bitince temiz bir bezle abajuru silin. Abajurun tamamen kurumasına izin verin.

DİĞER TÜRDEKİ ABAJURLARI TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Bu tür abajurlarda en önemli şey onları çok ıslatmamaktır. Bir kapta sadece 1/4 su bardağı temiz, ılık su kullanın, hafif bir deterjan ile karıştırın. Bir çırpma teli veya yumurta çırpıcı kullanarak, suyla birlikte deterjanı köpüklemek için çırpın.

Kuru bir bez veya sünger alıp abajurun iç ve dış kısmını, köpüklediğiniz suyla silin. Abajurun parçaları yapıştırılmışsa, bu yapıştırma alanlarını çok ıslak tutmamaya dikkat edin ve tutkalın gevşemesine neden olabileceğinden abajuru sertçe ovmayın. Yüzeydeki köpükleri temiz nemli bir sünger veya bezle silin ve kurumaya bırakın.