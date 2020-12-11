AB zirvesinden yaptırım çıkmadı! Merkel ve Macron'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'nın 6 aylık dönem başkanlığı yaptığı AB Liderler Zirvesi'nin son toplantısında Türkiye'ye yönelik kağıt üzerinde yaptırım kararları alınmasının ardından liderler basın toplantıları düzenledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, dönem başkanlıkları sırasında Türkiye ile daha olumlu ilişkilere sahip olma umuduyla çalışmış olduklarını belirtti.

"Türkiye'ye silah satışı NATO kapsamında değerlendirilecek"

Martta düzenlenecek gelecek zirve için AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i Türkiye ile ilişkiler hakkında rapor hazırlamakla görevlendirdiklerine dikkat çeken Merkel, özellikle AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın talep ettiği Ankara'ya silah ambargosu konusunda şunları söyledi:"Türkiye'ye silah satışının NATO kapsamında değerlendirilmesi konusunda anlaştık

"Avrupa Birliği, Türkiye ile diyalog kapısını açık tutuyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, " Avrupa Birliği, Türkiye ile diyalog kapısını açık tutuyor." açıklamasında bulundu.

"Türkiye ile sorumlu bir işbirliği yapmak istiyoruz"

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, göçle mücadele için Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Michel, "Türkiye ile sorumlu bir işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.