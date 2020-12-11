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Dünya AB Zirvesi'nde kritik Türkiye kararı
Dünya

AB Zirvesi'nde kritik Türkiye kararı

Yunanistan'ın başını çektiği ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen tasarı AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilmedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 03:41:00 -
AB Zirvesi'nde kritik Türkiye kararı

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı. Brüksel'deki zirvede Yunanistan'ın  ağır yaptırım talepleri kabul görmedi. Zirvenin sonuç bildirgesinde "Avrupa Birliği Türkiye ile diyaloğa fırsat tanımak istiyor" denildi.

Yunanistan, Türkiye'ye silah ambargosu, AB fonlarının askıya alınması gibi sert yaptırımlar uygulanmasını talep ediyordu.

Almanya ise, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin askıya alınmasına neden olacak katı önlemlerin alınmasına karşı çıkıyordu.

Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya ve Lüksemburg'un dışındaki 21 ülke de Almanya ile aynı görüşte.

 

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