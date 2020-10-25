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Dünya AB, Yunan’la birlikte göçmenlere zulmediyor
Dünya

AB, Yunan’la birlikte göçmenlere zulmediyor

Sözde medeni ve insan hakları savunucusu batının barbarlığı bir defa daha ortaya konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:59:00 -
AB, Yunan’la birlikte göçmenlere zulmediyor

Alman Spiegel dergisinin yaptığı araştırma haberi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Yunanistan’la birlikte göçmenleri ölüme ittiğini ortaya koydu.

Derginin yaptığı araştırmada AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex’in yetkililerinin Yunan sınır muhafızlarının göçmenlere yönelik yasadışı uygulamalarına destek verdiğini ortaya koydu. Spiegel muhabirlerinin Ege’de yaptığı araştırmanın yanı sıra, görüntülere, yazışmalara ve görgü tanıklarının ifadelerine dayandığı haberde, Yunan sınır muhafızlarının mültecileri açık denize geri ittikleri ve Frontex’in bu operasyonlara katıldığı belirtildi. Haberde AB’nin bu gerçeği gizlediği de vurgulandı.

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