AB yine Türkiye'nin karşısında!

AB liderleri, bugün Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki durumu görüşmek üzere Belçika’nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Yine Türkiye'nin karşısındalar

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “AB Konseyi Türkiye üzerine stratejik bir tartışma yapacak. AB liderlerinin 19 Ağustos’taki video konferansında Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler bazı üye ülkeler tarafından gündeme getirildi. Liderler, artan gerilimlerden duydukları endişeyi dile getirdiler ve gerilimi azaltmanın acil ihtiyacını vurguladılar. AB Konseyi üyeleri, Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler ve sondaj faaliyetlerine ilişkin önceki sonuçları yeniden hatırlattılar” dendi.

24 Eylül'de yapılacaktı

Avrupa Birliği (AB) liderleri zirvesi 24-25 Eylül'de yapılması planlanmış, AB Konsey Başkanı Charles Michel'in Covid-19 şüphesi ile karantinaya alınması nedeniyle ertelenmişti. Michel, bugün ve yarın yapılacak olan zirve öncesi Avrupa Konseyi üyelerine davet mektubu göndermiş, zirvede özellikle AB-Türkiye ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki durum konusuna odaklanacağını bildirmişti.

Kaynak: İha