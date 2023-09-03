AB yeni korona aşısını onayladı

Yapılan açıklamada "Aşı; yetişkinler, çocuklar ve 6 aydan büyük bebekler için ruhsatlandırılmıştır. Bu aşı hastalıkla mücadelede bir başka önemli kilometre taşıdır" denildi ve bunun üçüncü güncelleme olduğunu hatırlatıldı.

'Comirnaty' ticari adıyla kullanılan aşının güncellemesinin, mevcut baskın ve yeni ortaya çıkan varyantlara karşı "bağışıklığın genişliğini arttırması" bekleniyor.

Komisyon, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) tavsiyelerini takiben, aşılanması gereken 5 yaş ve üzeri yetişkin ve çocukların "Covid-19 aşılama geçmişlerine bakılmaksızın tek bir doz almaları gerektiğini" de sözlerine ekledi.

İzin, üye devletlere sonbahar-kış aşılama kampanyasına hazırlanmaları için zaman tanımak amacıyla EMA tarafından yapılan bir incelemenin ardından geldi.

Avrupa yürütme organından yapılan açıklamada, BioNTech-Pfizer ile Mayıs 2023'te imzalanan sözleşmede yapılan değişikliğin, üye devletlerin önümüzdeki yıllarda yeni Covid-19 varyantlarına uyarlanmış aşılara erişiminin devam etmesini sağlayacağı da belirtildi.

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