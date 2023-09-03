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Sağlık AB yeni korona aşısını onayladı
Sağlık

AB yeni korona aşısını onayladı

Yeniakit Publisher
2023-09-03 09:22:00 -
AB yeni korona aşısını onayladı

Avrupa Komisyonu BionTech-Pfizer'in Covid-19 aşısının yeni Omikron XBB.1 koronavirüs alt varyantına karşı uyarlanmış versiyonunu onayladı.

Yapılan açıklamada "Aşı; yetişkinler, çocuklar ve 6 aydan büyük bebekler için ruhsatlandırılmıştır. Bu aşı hastalıkla mücadelede bir başka önemli kilometre taşıdır" denildi ve bunun üçüncü güncelleme olduğunu hatırlatıldı.

'Comirnaty' ticari adıyla kullanılan aşının güncellemesinin, mevcut baskın ve yeni ortaya çıkan varyantlara karşı "bağışıklığın genişliğini arttırması" bekleniyor.

Komisyon, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) tavsiyelerini takiben, aşılanması gereken 5 yaş ve üzeri yetişkin ve çocukların "Covid-19 aşılama geçmişlerine bakılmaksızın tek bir doz almaları gerektiğini" de sözlerine ekledi.

İzin, üye devletlere sonbahar-kış aşılama kampanyasına hazırlanmaları için zaman tanımak amacıyla EMA tarafından yapılan bir incelemenin ardından geldi.

Avrupa yürütme organından yapılan açıklamada, BioNTech-Pfizer ile Mayıs 2023'te imzalanan sözleşmede yapılan değişikliğin, üye devletlerin önümüzdeki yıllarda yeni Covid-19 varyantlarına uyarlanmış aşılara erişiminin devam etmesini sağlayacağı da belirtildi.
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