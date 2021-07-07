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Gündem AB yavaş yavaş dize geliyor! "Türkiye geri çevrilemez"
Gündem

AB yavaş yavaş dize geliyor! "Türkiye geri çevrilemez"

Avrupa Birliği'nden Türkiye ile ilgili son dakika dikkat çeken bir açıklama geldi. AB Konseyi Başkanı Michel, "Türkiye ile orantılı ve geri çevrilemez şekilde ilişki kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 12:06:00 -
AB yavaş yavaş dize geliyor! "Türkiye geri çevrilemez"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye yönelik politikayı yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.

AA'nın haberine göre, Michel, 24-25 Haziran'da düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarıyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda milletvekillerine hitap etti.

Zirve toplantısında Kovid-19, göçün dış ilişkiler boyutu, ekonomik iyileşme ve temel haklar ile hukukun üstünlüğü konularının ele alındığını söyleyen Michel, Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesinin iyiye işaret olduğunu belirtti.

Michel, Birliğin Türkiye'ye yönelik politikasını yüz yüze, orantılı ve geri çevrilemez biçimde ilişki kurmak üzerine inşa etmeye devam edeceğini vurguladı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldığını anımsatan Michel, AB Komisyonu'nun Türkiye'ye ev sahipliği yaptığı Suriyeliler için ek fon sağlanması üzerinde anlaşıldığını da hatırlattı.

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Yorumlar

Onubunu Bilmeyen

Ha şöyle. Hizaya gelin ve adam olun artık...ama mâlesef bunların umudu CHPnin 2023 iktidara gelmesi ve eskisi gibi ABnin bütün istekleri yerine getirilmesidir.
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Kocasolak

Haçlı batı Türkiye’ye karşı havuç sopa oynuyor. KKTC’yi asla tanımayacağız dedi dün, bugün de havuç. Bizde artık onlara aynı şekilde havuç sopa oynuyoruz. Sonunda öğrendik.
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