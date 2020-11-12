  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB Venezuela'ya yaptırımları uzattı
Aktüel

AB Venezuela'ya yaptırımları uzattı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:44:00 -
AB Venezuela'ya yaptırımları uzattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Venezuela'ya yönelik yaptırımları 1 yıl uzattığını açıkladı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, uzatma kararı, Venezuela'da demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerini zedeleyen siyasi, ekonomik, sosyal ve insani kriz göz önünde bulundurularak alındı.

AB'nin Venezuela yaptırımları, silah ambargosu ve ülke içindeki baskıda kullanılan malzemelere yönelik ambargo ile insan hakları ihlalleri ve demokrasi ile hukukun üstünlüğüne zarar vermekten sorumlu tutulan 36 yetkili hakkında seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

Açıklamada, Venezuela'ya yönelik tedbirlerin ülkeye siyasi istikrar gelmesi için ortak demokratik çözümleri teşvik etmeyi amaçladığı, Venezuela halkına zarar vermeyecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

AB, Venezuela'ya yönelik yaptırımların başladığını ilk olarak Kasım 2017'de duyurmuştu. Yaptırım uygulananlar arasında bazı eski ve mevcut bakanlar, istihbarat ve yargı yetkilileri gibi kişiler bulunuyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, AB'nin yaptırım listesini Haziran 2020'de genişletmesi üzerine AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa'yu "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve ülkeden ayrılması için 72 saat süre vermişti. Maduro, daha sonra bu kararını geri çekmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komşuda kritik gelişme! Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı
Dünya

Komşuda kritik gelişme! Devlet Başkanı hastaneye kaldırıldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid19) yakalandığı belirtilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hastaneye kaldırıldı.

Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması
Dünya

Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması

Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam ülkelerindeki sinsi planları devam ediyor. Kardeş ülke Pakistan'da yaşanan son olay gündeme bomba gibi..
Rusya'dan Türkiye ile ilgili Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan Türkiye ile ilgili Dağlık Karabağ açıklaması

Suriye'de ve Libya'da Türkiye karşıtı hamlelere imza atan Rusya sinsi adımlarını sürdürüyor. Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva'..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay