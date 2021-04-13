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Dünya AB ve G-7'den 'kaygılıyız' açıklaması
Dünya

AB ve G-7'den 'kaygılıyız' açıklaması

G-7 ülkeleri dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisinin yayımladığı ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağından kaygı duyduklarını belirttiler.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 04:35:00 -
AB ve G-7'den 'kaygılıyız' açıklaması

Ukrayna sınırındaki gerginlik devam ederken G-7 ülkeleri ve AB'den ortak açıklama geldi.

Açıklamada, "Biz, G-7 ülkeleri, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi olarak Rusya'nın Ukrayna sınırında ve yasa dışı olarak işgal edilen Kırım'da devam eden büyük askeri yığınağından derin kaygı duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Herhangi bir ön bildirim olmadan yapılan bu büyük çaplı askeri hareketliliğin tehdit teşkil ettiğine ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Rusya'ya provokasyonlarını durdurması ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde tansiyonu düşürmesi" çağırısında bulunuldu.

Açıklamada, Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGIT) kapsamında askeri hareketlilikle ilgili şeffaflık konusundaki vaatlerini yerine getirmesi ve Viyana Belgesi kapsamında oluşturulmuş prosedürlere yanıt vermesi istendi.

Aynı ülkelerin 18 Mart'ta yaptığı yazılı bildirinin da hatırlatıldığı açıklamada, Ukrayna'nın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek yinelendi ve Ukrayna'nın karşı koyma adına attığı adımların desteklendiği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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