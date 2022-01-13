AB ve Fransa'dan Rusya'ya Ukrayna uyarısı

Parly ve Borrell, Fransa'nın Brest kentinde düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Parly, toplantıda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılımıyla Ukrayna'yı görüştüklerini belirterek "Gerilimi düşürmenin tek yolu diyalogdur. Avrupalılar olarak, sorumluluk almaya ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi halinde Rusya'ya bunun bedelini ödetmeye hazırız." dedi.

Mali'nin Fransa'yı hava sahasını ihlal etmekle suçlamasına ilişkin soruya yanıt veren Parly, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Mali'nin hava sahasında uçuş yasağı aldığının ancak bunun askeri uçuşları kapsamadığını söyledi.

Parly, toplantıda Mali'de terörle mücadelenin hangi şartlarda sürdürülebileceğini görüştüklerini aktardı.

Borrell de Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bakanlara bilgi verdiğini söyledi.

Rusya ile diyaloğun başladığını ifade eden Borrell, "Ukrayna'ya karşı ilave saldırıların Rusya için ciddi sonuçları olacaktır." dedi.

Borrell, son günlerde ABD ile devamlı temas halinde olduklarını, Avrupalılarla ABD arasında 100 temasın gerçekleştiğini aktardı.

Kendisinin de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile sürekli görüştüğünü ifade eden Borrell, Avrupa'nın güvenliği hakkında Avrupalılar olmadan hiçbir karar alınamayacağını belirtti.

Borrell, Ukrayna ordusunu için 30 milyon avro destekte bulunduklarını kaydetti.

Mali'deki durumu yakından izlediklerini ifade eden Borrell, "Fransa Savunma Bakanlığının mesajı açık. Mali'de ve Sahel bölgesinde angaje olmaya devam etmek istiyoruz. Ne pahasına olursa olsun orada bulunmamalıyız." dedi.

Borrell, Rusya'nın Kasım 2021'de yörüngesinde faal olmayan uydusunu füzeyle vurduğunu hatırlatarak bir uydunun füzeyle vurulduğunda uzaydaki 30 bin uydunun tehlikeye atıldığını, bunun sorumsuzluk olduğunu belirtti.

Bu konuda Avrupa olarak bir strateji belirleyeceklerini ifade eden Borrell, Rusya'nın Finlandiya ve Ukrayna dahil birçok ülkenin NATO üyesi olmasını istemediğini ancak Rusya'nın bir başka ülke hakkında karar veremeyeceğini belirtti.