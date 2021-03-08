  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB ve ABD'den kritik karar! Görüşme tamamlandı
Dünya

AB ve ABD'den kritik karar! Görüşme tamamlandı

Avrupa Birliği ve ABD arasında yürütülen Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde yer alan tarımsal ürün kota düzenlemesine ilişkin görüşmelerin tamamlandığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 23:43:00 -
AB ve ABD'den kritik karar! Görüşme tamamlandı

Avrupa Komisyonu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ve ABD arasında yürütülen, AB’nin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdindeki tarımsal ürün kotaların düzenlenmesine ilişkin görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.

Söz konusu ayarlamaların, Brexit sonrası koşullara uyum gereği olduğunun altını çizen Avrupa Komisyonu Tarım Komisyoneri Janusz Wojciejowski, "WTO çerçevesinde yapılan bu anlaşma, orijinal hacimleri koruyor ancak bunları AB ve Birleşik krallık arasında paylaştırıyor. Tarım ticaretine ve pazarlarımıza kesinlik ve istikrar sağlıyor" dedi.

Ancak, henüz Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmeyen anlaşma, Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp'ta büyük tehlike! Eğer bunu yaptıysanız...
Teknoloji

WhatsApp'ta büyük tehlike! Eğer bunu yaptıysanız...

Son dönemlerde Türkiye'de büyük kullanıcı kaybeden WhatsApp gündemden düşmüyor. Gizlilik sözleşmesi tartışmalarıyla uzun süre gündemi meşgul..
Altın yatakları keşfi izdihama neden oldu! Elleriyle altın topladılar
Dünya

Altın yatakları keşfi izdihama neden oldu! Elleriyle altın topladılar

Kongo'da altın yatakları keşfini duyan Kongolu köylüler altın toplamak için bölgeye akın etti. Elleriyle ve kürekle altını çıkarmaya alışan ..
Hakan Atilla istifa etti
Gündem

Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa etme kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay