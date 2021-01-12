AB ülkesinden 'Rusya ile birleşelim' teklifi

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden Estonya’da, ülkenin Rusya’yla birleşmesi için referanduma gidilmesi teklifi parlamentoda gündeme geldi. Öneri, muhalefetteki Reform Partisi’nden geldi. Estonya Başbakanı Jüri Ratas, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda ülkesinin Rusya’yla birleşmesi için referanduma gidilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Muhalefetten özür beklendi

Estonya’nın bağımızlığının ve egemenliğinin anayasanın ilk maddesi olduğunu vurgulayan Rates, “Tüm Estonyalı siyasi güçler bu öneriyi kesinlikle kınamalılar” ifadesini kullandı.

Muhalefetteki Reform Partisi’nden üç milletvekili, evlilik tanımıyla ilgili yapılacak referanduma “Rusya ile birleşme” konusunun da eklenmesi önerisinde bulundu, ancak daha sonra bu öneri geri çekildi.

Estonya Parlamentosu Başkanı Henn Polluaas, Reform Partisi üyelerine bu öneriden dolayı toplum önünde özür dileme çağrısı yaptı. Eşcinsel evliliklerinin yasallaştırılması talepleri sonrası Estonya Parlamentosu, evliliklerin “erkekler ve kadınlar arasında birlik” olup olmadığı konusunun karara bağlanması için referanduma gitme kararı almıştı.