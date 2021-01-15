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Dünya AB ülkesinden flaş Karabağ çıkışı: Biz de rol almak istiyoruz
Dünya

AB ülkesinden flaş Karabağ çıkışı: Biz de rol almak istiyoruz

Macaristan, Ermeni işgalinden kurtarılan Azerbaycan yerleşimlerinin yeniden inşasında rol almak istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 12:06:00 -
AB ülkesinden flaş Karabağ çıkışı: Biz de rol almak istiyoruz

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerin yeniden inşasında rol almak istediğini açıkladı.

Szijjarto, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ile gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ krizi sonrası Macaristan Azerbaycan'ın yeniden inşasına yardım edecek." dedi.

Ülkesinin her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirten Szijjarto, Dağlık Karabağ krizinin çözülmesiyle beraber savaş bölgesinin yeniden inşası sürecinde Macar şirketlerinin rol alması konusunu görüştüklerini söyledi.

Süreçte rol almak isteyen Macar şirketlere Macar Eximbankasının 100 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını kaydeden Szijjarto, ayrıca Macar hükümetinin de bölgenin mayınlardan arındırılması için 25 bin avro yardım teklif ettiğini aktardı.

Doğal gaz tedarikinin Orta Avrupa için hayati öneme sahip olduğuna da işaret eden Szijjarto, Azerbaycan ve Avrupa arasındaki boru hattı üzerinden 2025'ten itibaren Macaristan'ın Azerbaycan'dan doğal gaz satın alabileceğini söyledi.

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Yorumlar

hun torunlari

macaristan Bati daki ismi Hungary'dir yani Hunlular
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