AB: Ukrayna’nın inşa bedelini Ruslar ödesin

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı öncesi basına konuşan Borrell, “Rusya güvenliğimize saldırdı. Bu toplantı bir Ukrayna’ya destek toplantısı. Burada çeşitli destekler sunulacak. Rusya, Avrupa’da bir savaş başlattı. Ukrayna’nın yeniden inşa edilmesi çok büyük kaynaklar gerektirecek. Bu bedeli Rusya ödemeli. Rakamlar ne olursa olsun çok yüksek olacağını biliyoruz” dedi.

Josep Borrell, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 300 milyar avrosunun bloke edildiğini anımsatarak, şöyle devam etti: “Rus oligarklarının da yaklaşık 20 milyar avrosunu dondurduk. Bu, Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılmalı. Rusya’nın yaptıklarının bedelini ödemesi için tüm hukuki imkanları kontrol edeceğiz. Hesapların bloklanması ile el koyulması arasında fark var. Bizim teklifimiz masada” dedi.