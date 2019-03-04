AB, ÜFE ocakta artış gösterdi Avrupa Birliği'nde (AB), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi.

Avrupa Birliği'nde (AB), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 0,4 arttı. ÜFE, 2018'in ocak ayına göre ise yüzde 3 yükseldi. AB'de ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 2,9 arttı.

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