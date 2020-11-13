  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AB, üçüncü çeyrekte yüzde 11,6 büyüdü
Ekonomi

AB, üçüncü çeyrekte yüzde 11,6 büyüdü

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:53:34 -
AB, üçüncü çeyrekte yüzde 11,6 büyüdü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,6 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin tahmini verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,6 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin üçünü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 4,4 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,6 artarken, 2019'un üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,3'lük düşüş gösterdi.

GSYH, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla Fransa'da yüzde 18,2, İspanya'da yüzde 16,7, İtalya'da yüzde 16,1, Belçika'da yüzde 10,7, Almanya'da yüzde 8,2 yükseldi.

Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Avro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı artış belirlendi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 11,8, AB de yüzde 11,4'lik rekor seviyelerde küçülmüştü.

Eurostat’ın ekim ayında yayımladığı üçüncü çeyrek öncü verilerinde AB’nin yüzde 12,1 Avro Bölgesi’nin yüzde 12,7 büyüdüğü öngörülmüştü.

Son verilerde AB ve Avro Bölgesi’nin büyüme oranlarının aşığı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi heyecanlandıran altın rezervi açıklaması
Gündem

Türkiye'yi heyecanlandıran altın rezervi açıklaması

Kentte bulunan altın rezerviyle ilgili açıklama yapan Ağrı Valisi Osman Varol "Şu ana kadar kanıtlanmış olan rezervin ciddi miktarda artırıl..
İsviçre istihbaratı 27 senedir biliyormuş! 'Yüzyılın kripto casusluğu'
Dünya

İsviçre istihbaratı 27 senedir biliyormuş! 'Yüzyılın kripto casusluğu'

İsviçre parlamentosu üyelerince yayınlanan bir rapora göre, CIA ve Alman istihbarat servisinin, İsviçre menşeli bir şirketi, küresel casuslu..
Ahmet Davutoğlu Erdoğan'ın izinden devam ediyor!
Siyaset

Ahmet Davutoğlu Erdoğan'ın izinden devam ediyor!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Düzce'de gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir vatandaşla yaşadığı 'sigara' diyaloğu Cumh..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay