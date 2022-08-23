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Dünya AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor
Dünya

AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudunu dile getirdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 07:08:00 -
AB, Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesini ümit ediyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Borrell ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

"Türkiye'nin rolünü vurguladım"

Borrell, Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için BM anlaşması sağlanmasında ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığının azaltılmasında Türkiye’nin rolünü vurguladığını aktaran Borrell, AB’nin yaptırımlarının etkisini de görüştüklerini belirtti.

Borrell, "Anlamsız savaşı durdurmak için Türkiye’nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudumu dile getirdim." ifadesini kullandı.

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