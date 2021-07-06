AB: Türkiye en önemli aktörlerden!

Jansa, Avrupa Parlamentosu'nun, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen genel kurul oturumunda, ülkesinin 6 aylık AB dönem başkanlığındaki öncelikleri konusunda konuşma yaptı.

Türkiye en önemli aktörlerden

Türkiye ve Rusya ile AB arasındaki uzun vadeli ilişkileri tanımlamak gerektiğini belirten Jansa, "Türkiye, Akdeniz'in en önemli aktörlerinden biri haline gelmektedir." ifadesini kullandı.

Janez Jansa, koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan AB kurtarma paketiyle AB'nin stratejik özerkliğine öncelik vereceklerini söyledi.

Batı Balkanlar'a odaklanılacak

Jansa, dış politikada AB ile Batı Balkanlar arasındaki ilişkiye odaklanacaklarını, ekim ayında Slovenya'da AB ile Batı Balkan ülkeleri arasında zirve toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi. AB'nin genişlemesinde bazı zorluklar bulunduğunu kaydeden Jansa, "Amacımız Batı Balkan ülkeleri için AB perspektifini canlandırmaktır." dedi.

Jansa, "Batı Balkanlar'a yönelik biz adım atmazsak bu adımları farklı çıkarları ve değerleri olan başkaları atar." değerlendirmesinde bulundu.