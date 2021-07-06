  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sözcü'de istifa depremi! Dağılıyorlar
BAE'ye tepkiler büyüyor
Muğla'da korkutan deprem!
Bölgede kriz! DAEŞ 3 yüksek gerilim hattına saldırdı
Gündem AB: Türkiye en önemli aktörlerden!
Gündem

AB: Türkiye en önemli aktörlerden!

Avrupa Birliği dönem başkanlığını 1 Temmuz'da Portekiz'den devralan Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa, "Türkiye, Akdeniz'in en önemli aktörlerinden biri haline gelmektedir." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 13:34:00 - 2021-07-06 13:35:20
AB: Türkiye en önemli aktörlerden!

Jansa, Avrupa Parlamentosu'nun, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen genel kurul oturumunda, ülkesinin 6 aylık AB dönem başkanlığındaki öncelikleri konusunda konuşma yaptı.

Türkiye en önemli aktörlerden

Türkiye ve Rusya ile AB arasındaki uzun vadeli ilişkileri tanımlamak gerektiğini belirten Jansa, "Türkiye, Akdeniz'in en önemli aktörlerinden biri haline gelmektedir." ifadesini kullandı.

Janez Jansa, koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan AB kurtarma paketiyle AB'nin stratejik özerkliğine öncelik vereceklerini söyledi.

Batı Balkanlar'a odaklanılacak

Jansa, dış politikada AB ile Batı Balkanlar arasındaki ilişkiye odaklanacaklarını, ekim ayında Slovenya'da AB ile Batı Balkan ülkeleri arasında zirve toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi. AB'nin genişlemesinde bazı zorluklar bulunduğunu kaydeden Jansa, "Amacımız Batı Balkan ülkeleri için AB perspektifini canlandırmaktır." dedi.

Jansa, "Batı Balkanlar'a yönelik biz adım atmazsak bu adımları farklı çıkarları ve değerleri olan başkaları atar." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fabio Martins kimdir? Fabio Martins nereli? Fabio Martins kaç yaşında? Fabio Martins hangi takımlarda oynadı?
Biyografi

Fabio Martins kimdir? Fabio Martins nereli? Fabio Martins kaç yaşında? Fabio Martins hangi takımlarda oynadı?

Vitor Pereira’nın Fenerbahçe teknik direktörü olmasından sonra transfer çalışmalarına hız verildi. Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Diego P..
İşte kritik isim Orhan İnandı operasyonunun perde arkası: Hayati Küçük canlı yayında tek tek anlattı
Gündem

İşte kritik isim Orhan İnandı operasyonunun perde arkası: Hayati Küçük canlı yayında tek tek anlattı

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, MİT’in başarılı operasyonuyla Türkiye’ye getirilen Orhan İnandı’nın yak..
CHP'li Canan Kaftancıoğlu 'Başbağlar Katliamı' takiyyesi! Bu katliamı senin övdüklerin yaptı
Gündem

CHP'li Canan Kaftancıoğlu 'Başbağlar Katliamı' takiyyesi! Bu katliamı senin övdüklerin yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Başbağlar Katliamı'yla ilgili sosyal medyada "timsah gözyaşları" dedirten bir paylaşımda bulundu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay