AB-Türkiye Dostluk Grubu ile AB ilişkileri ivme kazanacak

TBMM (AA) - EMİN AVUNDUKLUOĞLU - Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, yeni kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu ile AB çatısı altında Türkiye lehine gündem oluşturulacağını belirterek "Biz bu grupla AB sürecini Türkiye'de tekrardan gündemin üst sıralarına taşımak istiyoruz." dedi.

Karayel, Avrupa Parlamentosu (AP) çatısı altında ve Polonyalı parlamento üyesi Ryszard Czarnecki başkanlığında kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubunun amaçlarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Bu grubun, Türkiye'den yana bir dostluk grubu olduğunu anlatan Karayel, AB-Türkiye arasında daha önce bu grubun işlevini yapacak bir grubun kurulmadığını belirtti. Karayel, "AB-Türkiye Dostluk Grubunun kuruluş amacı AB çatısı altında Türkiye lehine gündem oluşturmaktır. Bu grup AB parlamentosu bünyesinde Türkiye lehine pozitif bir atmosfer oluşturacaktır. AB-Türkiye Dostluk Grubu iki taraf arasındaki iletişim kanallarını daha da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Grubu daha çok sosyal ve kültürel faaliyetler üzerinden yürütmek istediklerini dile getiren Karayel, "Sportif faaliyetler de yer alacak. AP çatısı altında kültürel organizasyonlar da yapılacak. Bunlar kültür-sanat etkinlikleri, resim sergileri, geleneksel el sanatları sergileri ve konserler olacak. Böylece Türkiye lehine pozitif bir atmosfer oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'yi yakından tanımasını istiyoruz"

Avrupalı parlamenterlerin Türkiye'yi yakından tanımasını de istediklerini vurgulayan Karayel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupalı parlamenterlerin Türkiye'ye gelmesini ve ülkemizi görmesini son derece önemsiyoruz. Maalesef bazı Avrupalı parlamenterler Türkiye'ye hiç gelmemiş. Türkiye üzerine bilgileri yok ve önyargıları var. Bundan 15 sene önce Türkiye'ye gelen parlamenterler var, 15 sene öncesinden kalma çeşitli fikirleri var, fakat bu fikirlerin şu anki gerçek durumla hiç alakası yok. Dolayısıyla bu önyargıların kırılması, bu yanlış fikirlerin değişmesi gerekiyor. Bu grup aynı zamanda Avrupalı parlamenterlerin Türkiye'ye gelmesine, Meclisimizin ve devletimizin çalışmalarını yakından müşahade etmelerine vesile olacak. Bazı Avrupalı parlamenterler ülkemizdeki mültecilerin durumunu yerinde görmek istiyorlar, işte bu grup bunlara da vesile olacak. Gruba parlamenterlerin çok ilgi göstereceğine inanıyoruz. Biz bu grup sayesinde Türkiye hakkında fikri olmayan ya da menfi fikri olan parlamenterlerin fikirlerini gözden geçireceklerine inanıyoruz ve Türkiye lehine kararlar alabileceklerini düşünüyoruz. Biliyorsunuz hem Brüksel'de hem Strasburg'da FETÖ'nün ve PKK'nın çok ciddi bir lobisi var. Libya meselesi yüzünden Türkiye aleyhine dönmüş, arkalarında ciddi maddi destek olan lobiler de var. Dolayısıyla bu grup sayesinde Türkiye aleyhine yapılan bu lobi faaliyetlerinden oluşan algıyı da pozitife çevirmek istiyoruz."

- "Amacımız Türkiye-AB ilişkilerine ivme kazandırmak"

Karayel, Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri sürecini de değerlendirerek, "Türkiye" denildiğinde AP'de akla gelen hususların yeni fasılların açılması ve üyelik müzakeresi, vize serbestisi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi olduğunu söyledi. Bu hususların en son AP'de onaylanacağını ifade eden Karayel, "Bu grup Türkiye-AB ilişkilerinin yeni döneminde gündeme gelecek hususların çözümünde de önemli bir rol oynayacak ve başarılı çalışmalar ortaya koyacak. Amacımız Türkiye-AB ilişkilerine ivme kazandırmak. Biz bu grupla birlikte AB sürecini Türkiye'de tekrardan gündem üst sıralarına taşımak istiyoruz." dedi.

Karayel, özellikle Kovid-19 salgınında Türkiye'nin gösterdiği başarıların nedenlerinin paylaşılması için de toplantılar yapılabileceğini belirtti. Karayel, böylece Türkiye'nin AB için ne kadar elzem olduğunu bir kez daha ifade etmiş olacaklarını anlattı.

Karayel, AB Parlamentosu bünyesinde İslam düşmanlığının ve ırkçılığın da artış gösterdiğini anımsatarak "AB Parlamentosuna aşırı sağcı ve ırkçılardan da girenler var. Bu parlamenterler, Türkiye düşmanlığını, yabancı düşmanlığını ve İslam düşmanlığını sürekli körüklüyorlar. Bu grup, bu cepheyi güçlendirmemek için de çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.