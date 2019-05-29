0553 313 94 23

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger:

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger, "Türkiye ile AB’nin yakın pozisyonunu korumak isteriz" dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:34
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger:

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Chiristian Berger, "Türkiye ile AB’nin yakın pozisyonunu korumak isteriz" dedi.


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, AK Parti’yi ziyaret etti. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına konuşan Berger, “Sürekli gerçekleştirmekte olduğumuz istişare görüşmelerimizden birkaçını daha gerçekleştirdik. Siyasi partilerle birlikte. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin içişlerinden, dışişlerine kadar birlikte hareket ettikleri çeşitli alanlarda görüş alışverişinde bulunduk” dedi.



“Türkiye’nin yakın pozisyonunu korumak isteriz”


Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin basın toplantısına atıfta bulunan Berger, “Bildiğiniz gibi geçen hafta sonu Pazar günü, Avrupa Parlamentosu seçimleri tamamlandı. Bunun ardından Avrupa komisyonu aday ülkelere ilişkin yıllık raporunu açıkladı. Türkiye de bu aday ülkeler arasında yer alıyor. Bugün öğleden sonra Mogherini’nin yapmış olduğu basın toplantısında dile getirdiği hususu tekrarlamak isterim; ‘Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yakın olan bir ülke pozisyonunu korumasını istemişti, bunun Türkiye’nin menfaatlerine olduğu görüşündeyiz. Güçlü bir aday ülke olarak Türkiye’yi görmek istiyoruz. Hem stratejik ve hem ekonomik anlamda önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abbas, Bahreyn çalıştayına katılmayacağını yineledi
    1. Abbas, Bahreyn çalıştayına..
    2. Suudi Arabistan ve Libyalı yetkililer..
    3. BAE ve ABD'den savunma alanında iş..
    4. 30.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Katar'dan "uyguladığımız prosedür..
    6. Bilirkişilere ödenecek ücretler belli..
    7. TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1..
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Irak'ta bir Fransız'a daha DEAŞ..
    10. Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı
    11. Kocaeli'de "kumar" operasyonu
    12. Solingen faciasında ölenler anıldı
    13. Cezayir'de FLN, Meclis Başkanını..
    14. Vali Varol: "Toplumun her kesimini..
    15. İran Meclisi'nde haykırdı: Neden bu..
    16. GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu..
    17. Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat..
    18. "Fransa'nın silahları Yemen'de..
    19. Netanyahu'ya şok! Meclis kendini..
    20. Filistin-Türk İşadamları Derneği'nden..
    21. Hükümeti kuramayan Netanyahu..
    22. "Türkiye, İİT'nin ortak hedefleri için..
    23. Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
    24. "Irak çevresindeki ülkelerle iyi..
    25. Hamaney'den "İran, ABD ile müzakere..
    26. Başkonsolos'tan Ramazan ayında..
    27. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin..
    28. Safranbolu’da İstanbul’un fethinin..
    29. Hollanda'da üniversitelilerden şehir..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi