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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: “Tren kullananların sayısı Avrupa’da arttı”

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, “Tren kullananların sayısı Avrupa’da artmış durumda” dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:32
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: “Tren kullananların sayısı Avrupa’da arttı”

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, “Tren kullananların sayısı Avrupa’da artmış durumda” dedi.


Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu himayesinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliği ve Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası bilgilendirme günü TBB hizmet binasında gerçekleşti. Programda konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, “Avrupa’da trafik yoğunluğunun maliyeti 130 milyar euro, bunu şehirlere bölecek olursanız mesela İstanbul için 2 milyar euro. Berlin’de durum biraz daha iyi, 390 milyon euro. Londra için 1 milyar euro. Paris için ise 1.4 milyar euro. Özellikle bu rakamlar bize bu konunun ve bu toplantının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.



“Türkiye’den geçtiğimiz yıl Hareketlilik Haftası’nda çok yüksek katılım sağlandı”


Eylül ayında faaliyetler yapacaklarını dile getiren Berger, “Bunlar sadece ulaşımla ilgili değil, iklim değişikliği ile ilgili de bazı çalışmalarımız başlayacak. Ancak Avrupa Hareketlilik Haftası yaklaşık 16 yıldır süregelen bir organizasyon ve Avrupa’da sürdürülebilir hareketliliği teşvik etmek ve bunu devam ettirmek için sürüyor. Giderek daha küresel bir faaliyet haline geldi. Avrupa dışında da bu faaliyete katılan birçok ülke var. Bu da bize sürdürülebilir hareketliliğin sınır tanımadığını, kitlesel bir hareket olması gerektiğini gösteriyor. Bu yılki Hareketlilik Haftası’nın teması güvenli yürüme ve güvenli bisiklet kullanımı. Bu haftanın sloganı ise ‘Birlikte yürüyelim’ olacak. Türkiye’den geçtiğimiz yıl Hareketlilik Haftası’nda çok yüksek katılım sağlandı. Faaliyetlere geçen sene dünyadan 2 bin 500 şehir, Türkiye’den ise 26 şehir katıldı. Türkiye’deki belediye ve şehir sayısını düşünecek olursak umarım bu sayıyı bu yıl daha da arttırabiliriz. Bunu belediyeler ile birlikte yapmamızın bir başka sebebi daha var. Belediyeler, yerel yönetimler değişimin ve küresel gelişim arasında lokomotif görevi görmektedir” dedi.



“Tren kullananların sayısı Avrupa’da artmış durumda”


Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ne şekilde hareket edildiği, ne şekilde seyahat edildiğine ilişkin düşünmek hususunda önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Berger, “Şöyle bir riskle karşı karşıyayız. Her yere sıklıkla arabamızla gitme rutinine düşüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki trafikler şehir merkezlerinde çok yoğun ve buralara gittiğimizde arabalarımızla seyahat etmemek daha kolay. Bu düşüncenin giderek yerleştiğini de görüyoruz. Daha fazla kişi şehir merkezine seyahat ederken tren ya da benzer ulaşım imkanlarını kullanıyor. Tren kullananların sayısı Avrupa’da artmış durumda. Her yere bisiklet yolu inşa ediliyor. Bunun yanında negatif bir gelişme de var. Birçok şehir bununla ilgili şikayet ediyor. Scooterların yayılması tehlikesi var. Özellikle bir yerden bir yere giderken kullanılan ve orada bırakılan scooterlar yayılmış durumda. Bu konuda düzelmeye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:32
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