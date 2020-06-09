AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde başlattığı topluma açık online etkinlikleri kapsamında Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i ağırlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi, pandemi sürecinde başladığı topluma açık online etkinliklerine devam ediyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile ortak düzenlediği online konferansta AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Kovid-19 sonrası AB-Türkiye iktisadi ve ticari ilişkilerine dair bir konuşma yapacak.

Konferansta İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da birer açılış konuşması gerçekleştirecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Demir'in moderatörlüğünü üstleneceği konferans, yarın saat 11.00'de Zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Dinleyicilerin de AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'e soru sorabileceği etkinliğe katılmak isteyenler, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ayrıntıları öğrenebiliyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, pandemi sürecinde de topluma açık faaliyetlerini devam ettirerek her gün YouTube hesabı üzerinden online konferanslar, söyleşiler ve paneller gerçekleştiriyor.