AB tıkandı! Reform itirafı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeni üyelerin alınması için Avrupa Birliği’nde köklü bir reformun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Avrupa Sosyal Demokrat Partilerinin (SPE) başkent Berlin’de düzenlenen kongresinde konuşan Scholz, AB’de oybirliği yerine kararların mutlak çoğunlukla alınması önerisini de yineledi.

Hürriyet'ten Ahmet Külahçı'nın haberine Başbakan Scholz, Ukrayna ve Moldova’yı AB yolunda destekleyeceklerini belirtirken, “Gürcistan ve Batı Balkan ülkeleri gibi bu iki ülke de özgür Avrupa’ya aittir. Aday ülkelere yıllar önce verilen sözler artık yerine getirilmelidir. Tabii aday ülkeler de gereken kriterleri yerine getirmeliler” dedi. Şu anda 27 üyeli AB’nin nüfusunun 450 milyon olduğunu hatırlatan Scholz, 30 veya 36 ülkeden oluşan 500 milyonun üzerinde eşit ve özgür vatandaşa sahip birlik içinde bir AB’nin dünyada ağırlığını daha güçlü gösterebileceğine dikkat çekti.

Az nüfuslu AB ülkelerinin endişelerinin hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Scholz, özellikle dış ve vergi politikalarında kararların oybirliği yerine kademeli olarak mutlak çoğunlukla alınması yönündeki önerisini de yineledi. Scholz, “Şu anda olduğu gibi gelecekte de her ülkenin talepleri dikkate alınmalıdır. Aksi bir tutum Avrupai düşünceye ihanet olur” derken, “Şayet hedefimiz jeopolitik bir Avrupa ise mutlak çoğunluk kararı, egemenlik için bir kayıp değil kazançtır” görüşünü de vurguladı. Savunma politikalarına da değinen Scholz, AB üyelerinin hep birlikte ortak silah ve savunma malzemesi almasını, 2025’e kadar bir ‘hızlı saldırı birliği’ oluşturulmasını ve Avrupa Silahlı Kuvvetleri için bir AB karârgahı belirlenmesini de önerdi.