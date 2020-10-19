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Aktüel AB terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımları uzattı
Aktüel

AB terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımları uzattı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:57:56 -
AB terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımları uzattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye ilişkin yaptırımlarını uzattı.

AB Konseyinin açıklamasına göre, iki terör örgütü ve bunlarla ilişkili kişilere uygulanan yaptırımlar 31 Ekim 2021'e kadar devam edecek.

Uzatma kararı, terör tehdidinin devamı nedeniyle alındı. Yaptırımlar, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor. AB ülkelerinin vatandaşları ve AB içindeki şirketlerin yaptırım uygulanan kişilere ve örgütlere ekonomik kaynak sağlaması da yasaklanıyor.

AB'nin yaptırım listesinde ikisi Cezayir, üçü Fransız vatandaşı beş kişi bulunuyor.

AB, 2016'dan beri DEAŞ ve El Kaide ile bunlarla bağlantılı kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguluyor. AB, kendi yaptırım rejiminin bağımsız ancak Birleşmiş Milletlerin yaptırımlarına tamamlayıcı olduğunu belirtiyor.

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