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AB tekrar Brexit müzakere etmeyecek

AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva:"(Brexit) Yeni bir anlaşma müzakere etmeyeceğiz"

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:12
AB tekrar Brexit müzakere etmeyecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, İngiltere ile yeni bir Brexit anlaşması müzakere edilmeyeceğini söyledi.

Andreeva, AB Komisyonunda düzenlenen günlük basın toplantısında, Brexit sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacağını anımsatan Mina Andreeva, "Brexit'le ilgili AB Konseyi tarafından 25 Kasım'da onaylanmış bir anlaşma bulunuyor. AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in söylediği gibi bu 'mümkün olan en iyi ve tek anlaşma'. Yeni bir anlaşma müzakere etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İngiliz basınında çıkan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Başbakan Theresa May'in yarın Parlamento'da yapılacak Brexit anlaşması oylamasını erteleyebileceği ve müzakere için Brüksel'e dönebileceği yönünde iddialarda bulunuldu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:12
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