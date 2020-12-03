AB salgınlarla mücadele için uluslararası anlaşma önerdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ders alarak gelecekte ortaya çıkacak salgınlarla mücadele etmek için uluslararası anlaşma yapılması önerisinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19 Zirvesi'ne video mesajla konuşma yapan Michel, önerdiği anlaşmanın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çatısı altında hayata geçirilebileceğini söyledi.

Michel, "Son yıllarda salgın hastalıkların sayısı katlandı. Dünyanın büyük bir salgına bağışıklığı bulunmadığını biliyorduk. Buna rağmen korunmadık ve salgına yakalandık. Bu bir başarısızlıktır. Bu durumdan ders çıkarmalıyız." dedi.

Michel, varılacak bir uluslararası anlaşmayla dünyanın gelecekte insanlığın karşısına çıkacak salgınlara dayanışma ve toplu hareket edebilme imkanıyla hazırlıklı olabileceğini ifade etti.

Topluca eyleme geçme sayesinde rekor sayılacak bir sürede Kovid-19 aşısının geliştirildiğini dile getiren Michel, önerdiği uluslararası anlaşmanın risk takibi, bilimsel araştırmaların finansmanı ve koordinasyonu, daha verimli uyarı ve bilgi paylaşım sistemlerinin kurulması, sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi gibi konulara odaklanabileceğini aktardı.

Michel, anlaşmayla ilgili önerilerini içeren bir mektubu G20 ve G7 ülkelerinin liderlerine göndereceğini bildirdi.