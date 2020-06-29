AB Rusya’ya yaptırımı 6 ay daha uzattı

Münübe Yilmaz

Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle uygulamaya başladığı yaptırımları 6 ay daha uzattı. Gelecek yılın Ocak ayına kadar uzatılan yaptırım hakkında yorum yapan konsey üyeleri, 2015 yılında imzalanan Minsk Anlaşması’nın amacına hizmet edememesinden dolayı Rusya’ya olan yaptırımı uzattıklarını belirttiler. 2014 yılında Rusya’nın, Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmesinden sonra Doğu Ukrayna’ya barış getirmek amacıyla imzalanan Minsk Anlaşması 2015 yılında yapılmıştı. AB, ABD ve 28 ülkenin Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımlar sebebiyle Rusya’ya silah satışı yapılmıyor, petrol ve gaz sektörlerinde kullandığı bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor ve Rus kamu bankaları Avrupa'daki finans sektörüne kabul edilmiyor.