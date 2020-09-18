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Aktüel AB, Rusya'da hapis cezası verilen Kırım Tatarlarının serbest bırakılmasını istedi
Aktüel

AB, Rusya'da hapis cezası verilen Kırım Tatarlarının serbest bırakılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:02:32 -
AB, Rusya'da hapis cezası verilen Kırım Tatarlarının serbest bırakılmasını istedi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Kırım'da gözaltına alındıktan sonra Rusya'da hapis cezasına çarptırılan 7 Kırım Tatarı ile yasa dışı tutuklanan Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Rostov kentinde 7 Kırım Tatarı hakkında önceki gün 13 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası verildiği hatırlatıldı.

Stano, "AB, Rusya'ya bu kararı geri alması ve yasa dışı şekilde tutuklanan tüm Ukrayna vatandaşlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Sözcü Stano, AB'nin, Rus yasalarının Kırım ile Sivastopol'da uygulanmasını ve Ukrayna vatandaşlarının Kırım'dan yargılama için Rusya'daki mahkemelere götürülmesini tanımadığını belirtti.

"AB, Rusya'dan Kırım Tatar toplumu üzerindeki baskısını sonlandırmasını beklemektedir." ifadesini kullanan Stano, Kırım Yarımadası'nda uluslararası insan haklarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme, "terör" suçlamasıyla yargılanan 8 Kırım Tatarından 7'sine 13 yıldan 19 yıla kadar değişen hapis cezası vermişti. Bu kişilerden 6'sı 2017'de, 2'si de 2018'de Kırım'da gözaltına alınmıştı.

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