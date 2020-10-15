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Aktüel AB, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle bu ülkeden 6 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım uygulanacak kişiler arasında Rus istihbarat teşkilatı başkanı ve iki savunma bakan yardımıcısı
Aktüel

AB, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle bu ülkeden 6 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım uygulanacak kişiler arasında Rus istihbarat teşkilatı başkanı ve iki savunma bakan yardımıcısı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:55:31 -
AB, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle bu ülkeden 6 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım uygulanacak kişiler arasında Rus istihbarat teşkilatı başkanı ve iki savunma bakan yardımıcısı
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