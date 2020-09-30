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Aktüel AB raporuna göre "hukukun üstünlüğü" konusunda birçok üyenin eksiği var
Aktüel

AB raporuna göre "hukukun üstünlüğü" konusunda birçok üyenin eksiği var

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:42:53 -
AB raporuna göre "hukukun üstünlüğü" konusunda birçok üyenin eksiği var

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ilk kez hazırladığı "hukukun üstünlüğü" konulu raporda, birçok üyenin temel bazı standartları karşılamada eksiklikleri bulunduğu belirtildi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova ve komisyonun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders tarafından açıklanan raporda, 27 AB üyesinden bazılarının yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, yolsuzlukla mücadele tedbirleri ve kuvvetler ayrılığı gibi temel konularda AB standartlarını tam olarak karşılamadıkları kaydedildi.

Polonya ve Macaristan hakkında eksik uygulama tespitlerinin bulunduğu raporda, birçok ülkenin uygulamalarından "endişe ve ciddi endişe" duyulduğu vurgulandı. Bu ülkeler arasında Polonya, Bulgaristan, Avusturya, Romanya, Macaristan, İrlanda, Malta sıkça zikredildi.

Malta'da yolsuzluk ve yargı süreçlerinin uzunluğu, Bulgaristan'da etkin hesap verebilirlik, Çekya'da ifşacıları koruyacak yasal düzenlemelerdeki yetersizlikler raporda yer alırken Hırvatistan'da hükümetin karar alma sürecine vatandaşların katılımının zayıf olduğu, Romanya'da ise yargı bağımsızlığına olumsuz etki eden tartışmalı değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Raporda, Polonya'da adalet reformunun özellikle yargı bağımsızlığı bakımından ciddi endişe kaynağı olduğu, Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığına dair AB'nin uzun süredir gündeme getirdiği şikayetler ile bazı yerel yönetimlerin eşcinsellere yönelik ayrımcı politikalar yürüttüğüne ilişkin görüş yer aldı.

Macaristan hakkında da medya özgürlükleri raporda öne çıktı. "Bağımsız medya kuruluşları sistematik engelleme, sindirme ile karşı karşıya kalmaktadır." denilen raporda, üst düzey yetkililer hakkındaki yolsuzluk iddialarının araştırılmasında sistematik bir "kararlı eylem" eksikliği bulunduğuna işaret edildi.

AB Komisyonu yetkilileri, ilk kez hazırlanan raporun yeni bir "hukukun üstünlüğü mekanizması" oluşturulmasına yardımcı olmasını ümit ettiklerini ifade etti.


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