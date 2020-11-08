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Gündem AB Parlamento üyesinden küstah video! Yine paniklediler! Erdoğan çağrısı
Gündem

AB Parlamento üyesinden küstah video! Yine paniklediler! Erdoğan çağrısı

Avrupa Birliği Parlamento üyesi Lefteris Christoforou, skandal bir olaya imza attı. Sosyal medya hesabından küstah bir Türkiye videosu paylaşarak ‘Diktatör Erdoğan’ı durdurun’ çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:34:00 -

Skandal açıklamaları ile Türkiye nefretini her fırsatta dile getiren AB Parlamento milletvekili Christoforou, AB’nin Türkiye ve Azerbaycan’a karşı derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Lefteris Christoforou, yayınladığı video ile Türkiye’nin 3. Dünya savaşını başlatacağını da ima ederek tepkilerin odağı haline geldi.

Ayrıca videoda Türkiye’den Dağlık Karabağ’a füze atıldığı, Türkiye’nin Libya’ya asker yığdığı, Yunanistan’ın petrol çalışmalarını sabote ettiği ve Ayasofya’nın tekrar cami yapıldığı görüntüler ile dünyaya çapında Türkiye aleyhine nefret çağrısında bulunuldu.

Diktatör Erdoğan’ı durdurun

Videoyu “Diktatör Erdoğan’ın 3. Dünya savaşını başlatmasını durdurun.” diye bitiren  Lefteris Christoforou, sosyal medya tepki yağmuruna tutuldu.

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Yorumlar

Misafir

Sarhoştur
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miliyetci

SANADA BİR FÜZE GÖNDERELİMDE BELKİ FANTAZİ YAPARSIN
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