AB Parlamento üyesinden küstah video! Yine paniklediler! Erdoğan çağrısı

Skandal açıklamaları ile Türkiye nefretini her fırsatta dile getiren AB Parlamento milletvekili Christoforou, AB’nin Türkiye ve Azerbaycan’a karşı derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Lefteris Christoforou, yayınladığı video ile Türkiye’nin 3. Dünya savaşını başlatacağını da ima ederek tepkilerin odağı haline geldi.

Ayrıca videoda Türkiye’den Dağlık Karabağ’a füze atıldığı, Türkiye’nin Libya’ya asker yığdığı, Yunanistan’ın petrol çalışmalarını sabote ettiği ve Ayasofya’nın tekrar cami yapıldığı görüntüler ile dünyaya çapında Türkiye aleyhine nefret çağrısında bulunuldu.

Diktatör Erdoğan’ı durdurun

Videoyu “Diktatör Erdoğan’ın 3. Dünya savaşını başlatmasını durdurun.” diye bitiren Lefteris Christoforou, sosyal medya tepki yağmuruna tutuldu.