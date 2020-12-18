  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB o ülkelere seyahat kısıtlamalarını kaldırıldı
Dünya

AB o ülkelere seyahat kısıtlamalarını kaldırıldı

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinin güncel halini yayınladı. Listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında Mart ayında tamamen kapatılan AB dış sınırları, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland'a kademeli olarak açılacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 02:14:00 -
AB o ülkelere seyahat kısıtlamalarını kaldırıldı

Avrupa Birliği Konseyi, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi. Yayınlanan yeni listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında Mart ayında tamamen kapatılan AB dış sınırları, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland'a kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olacak.

Söz konusu liste, ülkelerdeki Covid-19 durumuna ve kısıtlayıcı tedbirlere göre tekrar güncellenebilecek. Listede yer almayan bütün ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip 'Doğru adres Türkiye' dedi
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip 'Doğru adres Türkiye' dedi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, koronavirüs sürecinde başından beri başarılı bir çalışma yürüten Türkiye için "Türkiye, sağlık ve hastaneler ..
AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Gündem

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı AK Partili İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Akka..
Reuters paylaştı! Şaşkına çeviren görüntüler
Sağlık

Reuters paylaştı! Şaşkına çeviren görüntüler

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Wuhan'dan gelen görüntüler hayrete düşürdü.

Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay