AB o ülkelere seyahat kısıtlamalarını kaldırıldı
AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinin güncel halini yayınladı. Listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında Mart ayında tamamen kapatılan AB dış sınırları, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland'a kademeli olarak açılacak.
Avrupa Birliği Konseyi, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi. Yayınlanan yeni listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında Mart ayında tamamen kapatılan AB dış sınırları, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland'a kademeli olarak açılacak.
AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olacak.
Söz konusu liste, ülkelerdeki Covid-19 durumuna ve kısıtlayıcı tedbirlere göre tekrar güncellenebilecek. Listede yer almayan bütün ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.