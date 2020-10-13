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Aktüel AB, Maraş'ın bir kısmının açılmasından endişeli
Aktüel

AB, Maraş'ın bir kısmının açılmasından endişeli

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:12:50 -
AB, Maraş'ın bir kısmının açılmasından endişeli

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kapalı Maraş'ın bir kısmının açılmasından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Borrell, AB adına yaptığı açıklamada, Maraş'ın statüsüne vurgu yaparak AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına uyulmasını istediğini aktardı.

BM himayesindeki Kıbrıs müzakerelerinin başlamasını desteklediklerini ifade eden Borrell, AB'nin Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde çözümüne bağlı olduğunu kaydetti.

Borrell, Türkiye'den beklentilerinin bu yönde olduğunu belirterek AB'nin müzakerelerde aktif rol oynamaya hazır olduğunu bildirdi.


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