AB, Mali'de "darbe girişimi"ne karşı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Mali'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, darbenin hiçbir krize çözüm olamayacağını belirtti.

Michel, Twitter hesabından, Mali'deki askeri hareketliliğe ilişkin açıklamada bulundu.

AB'nin gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Michel, "Kriz ne kadar derin olursa olsun, darbe hiçbir zaman çözüm olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Michel, AB'nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) krizden çıkış için attığı adımları tam desteklediğini ifade etti.

- Mali'de askeri hareketlilik

Siyasi krizle mayıstan bu yana mücadele eden Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenildi.



Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati bölgesindeki Soundjata garnizonunda sabah saatlerinden bu yana silah sesleri duyuluyor ve askeri hareketlilik yaşanıyor.



Askeri hareketlenmenin arkasındaki ismin Albay Sadio Camara olduğu öğrenildi.



Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu kaydedildi.



Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtildi.



