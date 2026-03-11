  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanya’dan siyonist rejime 'tarihi' tokat! Büyükelçi geri çekildi, temsil düzeyi düşürüldü Müzakerede rotayı Türkiye’ye kırdılar! Barışın yolu İstanbul’dan geçiyor Hani Avrupa’da toplantı ve gösteri hakkı vardı? Kudüs Günü yürüyüşüne engel Hürmüz Boğazı'nda Japon gemisine gizemli hasar! Tokyo teyakkuzda Stratejik petrol stoklarından piyasaya sürmeye hazırız Cepten yiyorlar! Merakla bekleniyordu! Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu İran’daki yıkımın boyutları açıklandı: 20 bin bina, 77 hastane, 65 okul vuruldu! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yok Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış... ABD-İsrail şimdi ne yapacak? İran hedefindeki yeni yerleri açıkladı
Dünya AB liderlerinden Rusya kararı
Dünya

AB liderlerinden Rusya kararı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
AB liderlerinden Rusya kararı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'ya yaptırımların gevşetilmesine karşı çıktı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, G7 ülke ve hükümet liderlerinin katılımıyla Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik sonuçlarına ilişkin düzenlenen video konferansın ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, İran ve Orta Doğu’daki endişe verici duruma koordineli bir yanıt vermek üzere G7 ortaklarıyla görüşme yapıldığı belirtilerek "Güvenlik ve küresel enerji piyasası üzerindeki etkiyi en aza indirmeye odaklanmış durumdayız." ifadeleri kullanıldı.

 

Acil önceliğin, özellikle küresel ekonomi için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan geçiş de dahil olmak üzere, enerji akışının devamını sağlamak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmemesi gerektiği vurgulandı ve şunlar kaydedildi:

"Petrol tavan fiyatı uygulaması, piyasaları istikrara kavuşturmaya ve Rusya’nın gelirlerini sınırlamaya yardımcı olacaktır. Rusya’ya uygulanan yaptırımları gevşetmenin zamanı değil."

Açıklamada, çatışmanın genişlemesini önlemek ve istikrarı yeniden sağlamak için bölgedeki ortaklarla yakın işbirliği yapılması konusunda mutabık kalındığı aktarılarak "Küresel enerji arzındaki gerilimleri hafifletmek için Uluslararası Enerji Ajansının 400 milyon varillik acil durum petrol rezervini kullanıma sunma kararını memnuniyetle karşıladık." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23