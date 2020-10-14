  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AB liderleri, "Kovid-19" ve "İngiltere-AB ilişkileri" gündemiyle toplanacak
Aktüel

AB liderleri, "Kovid-19" ve "İngiltere-AB ilişkileri" gündemiyle toplanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:45:18 -
AB liderleri, "Kovid-19" ve "İngiltere-AB ilişkileri" gündemiyle toplanacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Brexit sonrası İngiltere-AB ilişkileri ağırlıklı bir gündemle Brüksel'de bir araya gelecek.

AB liderlerinin zirve toplantısı yarın başlayacak ve 2 gün sürecek.

Zirvenin ilk gününde, Brexit'in ardından AB ile Birleşik Krallık arasında ilişkilerin nasıl seyredeceğine yönelik müzakereler ele alınacak.

AB'nin müzakerecisi Michel Barnier, liderlere devam eden müzakerelerdeki son durum hakkında bilgi verecek.

AB tarafı, Birleşik Krallık ile anlaşmaya varmanın önemine vurgu yapıyor ancak bir anlaşmaya "ne pahasına olursa olsun" imza atmayacaklarını belirtiyor.

Liderler, akşam yemeğinde ise "iklim ve çevre" konusunu ele alacak. AB Komisyonunun 2030'a kadar sera gazı salımını en az yüzde 55 düşürme, 2050'ye kadar da iklime zararsız bir kıta oluşturma hedefi bulunuyor.

AB ülkelerinin yıl sonuna kadar bu konularda bir anlaşmaya varılması için görüşmelerde bulunması bekleniyor.

AB Liderler Zirvesi'nin 2. gününde ise ağırlıklı olarak dış ilişkiler konuşulacak. Afrika ile AB ilişkilerinin ele alınacağı toplantıda, daha sonra diğer dış ilişkiler konularına geçilecek.

Burada Doğu Akdeniz'deki durum, Dağlık Karabağ, Belarus ve Rusya gibi konuların liderler tarafından gündeme getirilmesi bekleniyor.

Son olarak Kovid-19 salgını ve Avrupa genelinde artan vakalar tartışılacak.

Salgınla mücadelede ve seyahat kısıtlamaları gibi konularda, AB ülkeleri arasındaki koordinasyon hakkında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen liderlere bilgi verecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım
Gündem

AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım

Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, “ışıklar yanıyor” mesajı eski Türkiye'de “genelkurm..
Bölgede şeytani plan! Ermenistan harekete geçti
Dünya

Bölgede şeytani plan! Ermenistan harekete geçti

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı rejim, 'profesyonel bir ordu' oluşturmak için yasa tasarısında değişikli..
Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!
Dünya

Akıllara zarar 'ateşkes' çağrısı!

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Moskova'da gerçekleştirilen Dağlık Karabağ'da müzakere anlaşmasına rağmen devam eden çatışmalarla ilgili AGİT Mi..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay