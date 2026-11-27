Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri, Birliğin 2028-2034 dönemine ilişkin uzun vadeli bütçesinin boyutu konusunda anlaşma sağlayamadı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Costa, zirvenin ana gündem maddesini AB'nin 2028-2034 dönemine ilişkin uzun vadeli bütçesinin oluşturduğunu belirtti.

Liderlerin bütçenin toplam büyüklüğü, kaynakların farklı öncelikler arasında dağılımı ve bütçeye yeni gelir kaynakları sağlanması olmak üzere 3 temel konuya odaklandıklarını anlatan Costa, görüşmelerde uzlaşı sağlanamadığını bildirdi.

Costa, "Bütçenin toplam büyüklüğü konusunda anlaşmaya varamadık. Bazı üye ülkeler daha fazla kesinti talep etti. Ülkelerin çoğunluğu ilave kesintilere karşı çıkarken bazıları da özellikle uyum politikalarında yapılan kesintilerin geri alınmasını önerdi." dedi.

Üye ülkelerin büyük çoğunluğunun tarım ve uyum politikalarına ayrılan kaynakların azaltılmamasını istediğine dikkati çeken Costa, bütçeye yeni gelir kaynakları sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Costa, yeni bütçenin 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebilmesi için yıl sonuna kadar nihai anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Üye ülkelerin müzakerelerde kendi ulusal çıkarlarını savunmasının doğal olduğunu söyleyen Costa, yeni bütçenin onaylanması için oy birliği gerektiğini hatırlattı.

Costa, zirvede AB Komisyonunun Ukrayna'ya ilave 45 milyar avro kredi sağlanmasına ilişkin teklifinin de ele alındığının ve 24 üye ülkenin teklife destek verdiğinin altını çizdi.

Bulgaristan'ın söz konusu desteğin yalnızca askeri olmayan kısmına katılacağını dile getiren Costa, konunun aralık ayında yeniden ele alınacağını anlattı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ile bu görevinde son kez bir araya geldiklerine işaret eden Costa, ECB Başkanı olarak yaptığı başarılı çalışmaları takdir ettiğini vurguladı.

Costa, liderlerin, ECB Başkanlığına Pablo Hernandez de Cos'un, ECB Yönetim Kurulunun diğer iki üyeliğine ise Laurence Boone ve Markus Brunnermeier'in atanması konusunda uzlaştıklarını belirterek, "AB liderleri olarak, aralık ayındaki bir sonraki toplantımızda nihai kararı verebilmek için Konseyin tavsiye ettiği bu üç isim hakkında Avrupa Parlamentosu ve ECB Yönetim Konseyinin görüşünün alınması sürecini başlatmaya karar verdik." diye konuştu.

Dijital hizmet vergisine geniş destek

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de bütçeye yeni gelir kaynakları sağlanması konusunda ilerleme kaydedildiğini ve dijital hizmet vergisinin geniş destek gördüğünü söyledi.

Bütçeye ilişkin önceki iki uzlaşı teklifinde önemli kesintiler yapıldığını anımsatan von der Leyen, "Uzlaşı ihtiyacını anlıyorum. Aynı zamanda geçmiş yıllarda ortaklaşa belirlediğimiz önceliklere bağlı kalmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, zirvedeki görüşmelerin faydalı olduğunu ancak anlaşmaya varılması için yapılması gereken daha çok iş olduğunu aktardı.

Ukrayna'ya 2027'de 45 milyar avro mali destek sağlanmasını öngören teklifin geniş destek görmesinden memnuniyet duyduğunu söyleyen von der Leyen, "Stratejimiz açık. Ukrayna'ya müzakere masasına güçlü bir konumda oturabilmesi için gereken her türlü imkanı sağlıyoruz. Bunun ilk adımı da öngörülebilir mali ve askeri destek." şeklinde konuştu.

Bütçe süreci

AB Komisyonu, 2028-2034 dönemi için yaklaşık 2 trilyon avroluk bütçe önermişti. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise üye ülkeler arasında uzlaşı sağlamak için bu tutarın 204 milyar avro azaltılmasını teklif etti.

Daha küçük bir bütçe isteyen Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve İsveç, bu kesintiyi yetersiz buldu. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, bu ülkelerin anlaşmayı kabul etmesi için toplam kesintinin yaklaşık 250 milyar avroya ulaşması gerektiğini belirtti.

Diğer bazı ülkeler ise çiftçilere verilen desteklerin ve daha az gelişmiş bölgelere ayrılan fonların korunmasını istedi. Baltık ülkeleri de savunma harcamaları için önerilen 39 milyar avroluk kesintiye karşı çıktı.

Daha fazla kesinti isteyen 7 ülkenin liderleri, Costa'nın görüşmeleri yürütme biçimine tepki göstererek akşam yapılan küçük grup toplantılarına katılmadı. Gece yarısına doğru tüm liderler son kez bir araya geldi ancak bütçenin büyüklüğü konusunda anlaşma sağlanamadı.

Böylece, iki gün sürmesi planlanan zirve, 27 Kasım'ın ilk saatlerinde sona erdi. Liderler, cuma yeniden toplanmama kararı aldı. Bütçe görüşmeleri 17 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde devam edecek.